Calabria, in fiamme un camioncino di frutta e verdura: si segue la pista dolosa

Incendio nella notte a Corigliano-Rossano: un camioncino dedito alla vendita di frutta e verdura a posto fisso ha preso fuoco nello scalo rossanese, in Via dei Normanni. Il mezzo, conosciuto nell’intera zona, è andato letteralmente in fumo. Sul posto presenti i vigili del fuoco che, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvarlo ma hanno messo in sicurezza l’intera area. Sul caso indagano i Carabinieri del reparto territoriale: il rogo infatti, è chiaramente di origine dolosa per il ritrovamento dell’innesco. L’anomina-incendi è tornata a colpire.