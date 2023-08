Calabria, edilizia scolastica: Iusi (Innova Rende): “in Città la situazione è critica”

StrettoWeb

“Una delle tante criticità che la Città di Rende eredita dall’Amministrazione Comunale Manna, commissariata in quanto sciolta per infiltrazioni mafiose, è la sciagurata gestione degli edifici scolastici della Città. Con settembre ormai alle porte, anche quest’anno i lavori di ristrutturazione di alcune importanti scuole del nostro territorio non sono stati completati, ciò significa che il destino di centinaia di studenti e studentesse rendesi sarà quello di essere “ospitati” temporaneamente in altre scuole della città o in edifici adibiti in via straordinaria all’accoglienza di studenti, docenti e personale ATA”.

“La scuola primaria di Quattromiglia sono ormai anni che è soggetta a lavori di adeguamento che appaino infiniti, per cui le classi della stessa sono distribuite su tutto il territorio rendese, con tre classi che vengono ospitate nel plesso della primaria di Villaggio Europa, quattro classi nella secondaria sempre di Villaggio Europa e sei classi in magazzini adibiti a scuola presso alcuni palazzi di via Verdi“.

“Ancora più critica la situazione delle scuole di Santo Stefano, dove la secondaria è in ricostruzione da ormai quattro anni mentre la primaria è chiusa per inagibilità dalla scorso autunno, per cui gli studenti delle elementari sono ospitati nei locali della Chiesa della contrada e quelli delle medie sono ospitati nei locali della secondaria di Quattromiglia”.

“Purtroppo questi deficit infrastrutturali a cui sono soggetti gli edifici scolastici della nostra città durano da anni, tutto ciò pregiudica inevitabilmente sia il percorso scolastico dei ragazzi e delle ragazze che la stessa quotidianità delle famiglie degli studenti, con i genitori che spesso si vedono costretti a fare i salti mortali per accompagnare i propri figli in luoghi diversi della città nonostante gli stessi dovrebbero frequentare ufficialmente lo stesso plesso scolastico”.

“Senza contare che il servizio di scuolabus non è sempre pronto ad affrontare le numerose variazioni dovute dalla dislocazione delle classi, provocando importanti ritardi nell’accompagnamento a scuola degli studenti. Una gestione delle infrastrutture scolastiche efficace ed efficiente dovrebbe essere una delle priorità per un’Amministrazione Comunale che si rispetti, ne vale del futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e di conseguenza parliamo del futuro della nostra comunità”.

“Negli ultimi dieci anni tutto ciò non è accaduto a causa della superficialità con cui sono stati affrontati queste delicate situazioni, in cui ricordiamocelo sempre oltre alle famiglie in prima linea ci sono dei minori. Noi di Innova Rende siamo fiduciosi che anche gli attuali Commissari alla guida del Comune possano invertire questo trend negativo, pertanto ci auguriamo che il prossimo anno scolastico possa iniziare con maggiore serenità per gli studenti e le loro rispettive famiglie, oltre che per i docenti e tutto il personale scolastico”.

“Per favorire una maggiore condivisione delle scelte da adottare per l’inizio dell’anno scolastico, potrebbe essere auspicabile avviare un tavolo di confronto preventivo tra Amministrazione Comunale, Dirigenze scolastiche ed i rappresentanti delle famiglie dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole della Città di Rende“. Lo dichiara in una nota Bianca Iusi del direttivo “Innova Rende”.