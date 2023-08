C’è anche la Calabria nella più grande competizione italiana sulla pizza: tutte le info sulla finale

StrettoWeb

C’è anche la Calabria pronta a sfidarsi per le finali di Pizza Bit Competition, tra i concorsi più importanti in Italia nel settore della pizzera organizzato da Molino Dallagiovanna insieme al Pastry Bit Competition in quello della pasticceria artigianale. L’appuntamento è per sabato 9 settembre nella sede dell’azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove, in occasione della Festa dei Granai, i nove finalisti del Pizza Bit Competition ei nove finalisti del Pastry Bit Competition si sfideranno a colpi di pizze e panettoni d’autore per decretare i nuovi Ambassador dell’azienda molitoria leader in Italia per il comparto delle farine.

Pizza Bit Competition, quest’anno alla seconda edizione, è la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti: in palio il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Pastry Bit Competition, invece, è la gara rivolta ai professionisti della pasticceria che Molino Dallagiovanna promuove insieme al maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica: il vincitore della finale si aggiudica il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

Nove i finalisti in gara in entrambe le competizioni. Nella pasticceria, che è alla seconda fase della finale, l’ultima valutazione riguarderà la qualità dei re dei lievitati, il Panettone, mentre nella seconda il confronto avverrà sulla più tradizionale delle pizze, la Margherita. A valutare i concorrenti delle due competizioni saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti. Le due finali avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi.

La Calabria schiererà al Concorso Pizza Bit Daniele Aiello de Il Pescatore Ristorante Pizzeria B&B di Montepaone Lido (CZ).