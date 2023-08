La Calabria brucia: Vigili del Fuoco in azione per domare vasto incendio a Crotone

StrettoWeb

Paura nella zona del crotonese: da ieri pomeriggio, la terra non smette di bruciare. I vigili del Fuoco sono infatti impegnati con squadre a terra e mezzi aerei per un incendio in località Poggio Pudano: le fiamme, che erano sotto controllo nella notte, sono tornate a minacciare il perimetro interessato a causa del vento che ha rinvigorito l’incendio. Proseguono incessanti le operazioni di spegnimento: a coordinare le forze in campo un Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Comando vigili del fuoco di Crotone. L’obiettivo, chiaramente, è salvare quanta più vegetazione possibile e difendere il centro abitato e l’incolumità della popolazione.

Le immagini dell'incendio di Crotone, in località Poggio Pudano