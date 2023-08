Calabria, beccato con la droga in casa: in manette un 27enne

StrettoWeb

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per contrastare la detenzione e lo smercio delle sostanze stupefacenti. Durante uno dei suddetti controlli, i Carabinieri della Compagnia di Rende hanno perquisito l’abitazione di un 27enne di Luzzi, in provincia di Cosenza, sospettato di spaccio. A seguito di accurati controlli, circa 395 grammi di hashish sono stati rinvenuti in diversi punti della casa insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura di Cosenza, si trova ora ai domiciliari.