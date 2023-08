Calabria, ancora incendi: distrutto dalle fiamme un vasto magazzino

StrettoWeb

Momenti di tensione a Strongoli Marina, in provincia di Crotone: poco dopo la mezzanotte, un vasto incendio ha interessato un magazzino in località Santa Focà. Le fiamme, per cause ancora ignote, si sono sviluppate velocemente mandando a fuoco l’intero locale e gli attrezzi agricoli deposti al suo interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cirò Marina con l’autobotte i quali, pur lavorando alacremente per domare il rogo, hanno potuto salvare ben poco. Fortunatamente non si registrano danni a persone.