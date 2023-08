Calabria, non accetta la fine della relazione e sequestra la famiglia dell’amante: in manette un pregiudicato

StrettoWeb

Momenti di tensione a Corigliano-Rossano, nella zona del centro storico coriglianese. Un uomo di 50 anni, già pregiudicato, non ha accettato la fine della relazione extraconiugale con l’amante e, per vendicarsi, ha sequestrato l’intera famiglia di quest’ultima. La vicenda è accaduta nella mattina quando il marito, ignaro, ha aperto la porta dopo aver sentito bussare e il balordo si è intrufolato in casa con un’arma in mano. L’intera famiglia è rimasta in balia della rabbia dell’uomo che ha confiscato tutti i cellulari per evitare che i malcapitati chiedessero aiuto. Una piccola distrazione però, ha fatto sì che il marito riuscisse ad allertare i Carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno fatto irruzione in casa e hanno bloccato il sequestratore, disarmandolo. Una volta fermato, è starò ammanettato e condotto in carcere a Castrovillari: dovrà rispondere di sequestro di persona e minacce amano armata.