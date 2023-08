Brutto incidente stradale sull’A19 Palermo-Catania: camper si ribalta, un ferito

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato sull’A19 Palermo-Catania e una persona è rimasta ferita a causa del ribaltamento di un camper. A causa dell’incidente si registrano code in direzione della città etnea, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.