Brescia, piove sul bagnato: ennesima figuraccia in amichevole e forte contestazione a Cellino (con uno striscione durissimo)

Un’altra figuraccia per il Brescia in amichevole dopo la sconfitta per 3-0 contro il Mantova dell’ex Possanzini. Le Rondinelle hanno infatti pareggiato per 1-1 contro il Trento, che gioca in Serie C. E pensare che nelle memorie difensive depositate dal Brescia, e pubblicate ieri da StrettoWeb, la società evidenziava le condizioni in cui versa la Reggina anche per ciò che concerne quella che hanno definito a tutti gli effetti la “mancanza di una squadra”. Ci siamo già chiesti nell’articolo di ieri, anche alla luce di queste magre figure, che tipo di squadra abbia il Brescia…

Il problema, in casa lombarda, non è solo tecnico, ma anche societario. Massimo Cellino, infatti, è sempre più odiato dalla tifoseria. La contestazione, che va avanti da tempo, ieri ha conosciuto un ulteriore capitolo. Come riporta Bresciaoggi, prima dell’amichevole gli ultrà della Curva Nord hanno esposto uno striscione durissimo accompagnato da una maglia viola abbinata al numero 17 e al cognome del Presidente. Insomma, piove sul bagnato. Eppure saremmo curiosi di capire da dove nasca tanta sicurezza, enfatizzata da alcuni giornali bresciani, di sapere già come andrà a finire martedì 29 al Consiglio di Stato (da ambienti federali…).