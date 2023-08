Brancaleone, il 19 agosto una tartaruga caretta caretta verrà liberata in mare

StrettoWeb

“Ridare la libertà a una tartaruga marina finalmente guarita è sempre una gioia immensa, e questa volta vogliamo condividere questa emozione con voi e con tutti coloro che vorranno venire a salutare la Caretta caretta soccorsa, curata e riabilitata dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone”. Lo afferma in una nota lo staff del Blue Conservancy Onlus.

“Ogni anno solo nel Mediterraneo, vengono catturate accidentalmente dalla pesca commerciale, 150.000 tartarughe marine di cui 50.000 muoiono durante la catture e un numero ancora non identificato sono vittime dell’inquinamento da plastica”.

“Il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone è un vero e proprio ospedale per tartarughe marine con l’obiettivo di salvaguardare la specie nell’area del basso Ionio Reggino”.

“Attivo dal 2006 negli anni è diventato un punto di riferimento per istituzioni e popolazione locale e ad oggi, ha recuperato, curato e rilasciato in mare oltre 700 esemplari rivenuti in difficoltà. La nostra missione è proteggere gli oceani e per questo motivo, per approfondire e conoscere meglio il nostro lavoro, siete tutti invitati a partecipare alla liberazione. L’appuntamento è per sabato 19 agosto 2023 presso il Lido Solaria sul lungomare di Brancaleone, alle ore 11.30”.