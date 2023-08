Il Borgia Movie si conclude con uno straordinario successo: standing ovation per Ornella Muti

StrettoWeb

Straordinario successo di pubblico per la terza ed ultima serata della seconda edizione del Borgia Movie, la rassegna cinematografica dedicata al cinema d’autore, diretta da Salvatore Chiarella e Saverio Tavano e realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission e il patrocinio del Comune di Borgia. A Villa Pertini una gremita platea ha accolto con affetto e calore Ornella Muti. “Ormai per me la Calabria è casa” ha dichiarato la pluripremiata attrice italiana che è stata protagonista di un emozionante talk in cui è stata celebrata la sua forza di donna nell’affrontare le sfide della vita personale e lavorativa e si sono ripercorse le sue numerose collaborazioni con artisti di altissimo calibro.

Standing ovation anche per la performance musicale dell’artista catanzarese di fama nazionale Eman che ha entusiasmato il pubblico con i suoi brani autoriali. I direttori artistici Chiarella e Tavano hanno tracciato un bilancio più che positivo dell’edizione, esprimendo i loro più cari ringraziamenti al numeroso pubblico, alla loro squadra, a tutti gli sponsor, alla Calabria Film Commission e all’Amministrazione Comunale.

Sul palco, il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco, ha ricordato la sua emozione nel premiare il Maestro Pupi Avati: “noi di Borgia non avevamo mai avuto una serata come quella di ieri ma ne avevamo bisogno”, ha detto il Primo Cittadino borgese. L’assessore alle Politiche Culturali, Virginia Amato, ha invece sottolineato l’importanza della cultura e l’obiettivo di diffonderla con il suo assessorato: “il Borgia Movie incarna completamente lo spirito del nostro operato e ringrazio Salvatore e Saverio per avere continuato a crederci e non aver rinunciato al sogno di lavorare nella loro terra”, sono state le parole di Amato.

Il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha commentato il festival, complimentandosi con i direttori artistici: “tre giornate di qualità in compagnia della vera storia del cinema italiano”. Inoltre, Grande ha espresso la volontà di coinvolgere Muti in un progetto in Calabria: “mi piacerebbe vederla protagonista di qualche film ambientato nella nostra regione”. Ornella Muti ha ricevuto come riconoscimento la maschera apotropaica realizzata dagli orafi Michele e Antonio Affidato.

All’attrice è stata donata anche l’opera “Divi” realizzata dall’artista Antonio Puja Veneziano. Applausi e ammirazione anche per la sfilata di gioielli ispirati all’arte greco-bizantina firmati Affidato. La serata si è conclusa con le proiezioni del corto “Lo sport nazionale”, alla presenza del regista Andrea Belcastro, e del film “I pionieri” di Luca Scivoletto.