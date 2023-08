Il Bocale Calcio si rifà il look: ufficiali 5 volti nuovi

StrettoWeb

Quattro nuovi calciatori e un preparatore dei portieri. Il Bocale Calcio si rifà il look e annuncia un bel po’ di colpi in entrata in vista della nuova stagione. Si tratta dei giovani Marco Billetta, Flavio Marino, Giovanni Mileto e Davide Soraci, più il preparatore dei portieri Zema.

Classe 2005, originario di Monreale, Billetta è un centrocampista che sa ben destreggiarsi in più posizioni in mediana, avendo giocato tanto da mezzala quanto da esterno, finanche trequartista, ruolo interpretato ottimamente nell’ultima stagione con la maglia della Vibonese nel campionato Juniores di Serie D, dove ha messo a segno 7 gol, meritandosi anche la convocazione nella rappresentativa del Girone I per la Juniores Cup. Ha indossato la maglia rossoblù del club di Vibo Valentia anche in precedenza nella categoria Under 17, mentre il suo cammino antecedente lo aveva visto protagonista in Toscana, in forza al prolifico vivaio del Pontedera. Dopo un serio infortunio, il suo percorso con la Vibonese ne ha dimostrato la tenacia e la caparbietà, con una stagione disputata a livelli eccelsi.

Classe 2005, originario di Marsala, Marino è un difensore di fascia che può occupare sia la corsia di destra che quella mancina, potendo svolgere con disinvoltura il ruolo di tornante in una eventuale mediana a cinque. Ha trascorso l’ultima stagione militando in due piazze importanti, cominciando a Messina, dove ha partecipato al campionato Primavera 4, passando poi alla Vibonese e disputando il campionato Juniores di Serie D. Il suo percorso giovanile lo aveva portato già fuori dalla Sicilia, giocando in precedenza nell’Under 17 dei campani della Vis Mediterranea Soccer. Tanta spinta, velocità e progressione sulle corsie da parte di questo ragazzo che sfruttando la sua fisicità, essendo alto 1,85, impone ritmo e qualità sulla propria fascia, rivelandosi un prezioso assist-man con i suoi cross ben calibrati.

Classe 2005, Mileto è un estremo difensore tra i più attenzionati del panorama calabrese. Nonostante le numerose richieste nei suoi confronti, la trattativa che lo ha condotto a Bocale ha avuto esito positivo grazie alla preziosa mediazione del direttore Basilio Iero, il quale ha fornito al ragazzo i consigli utili per compiere questa scelta. Mileto arriva da una stagione a Brancaleone dove ha svolto il ruolo di vice, facendo il suo esordio in prima squadra in Coppa Italia e giocando da titolare nel torneo Under 19. Il suo percorso sportivo lo ha visto per tanti anni protagonista tra i pali del settore giovanile della Reggina, dove ha avuto a che fare con allenatori e preparatori di alto livello, in particolare con mister Gaetano Quarticelli che ne ha seguito la crescita con attenzione. In maglia amaranto ha giocato dal 2015 al 2021, proprio l’anno in cui fece il suo esordio nel campionato Primavera 2 andando in campo contro il Frosinone. La stagione successiva difese i pali della Segato, tra Under 19 e Under 17 Elite, dove chiuse al primo posto la regular season vantando la miglior difesa e con all’attivo ben 12 rigori parati, perdendo poi il titolo regionale nella finale con la Morrone ma guadagnandosi comunque molteplici convocazioni in rappresentativa.

Classe 2004, Soraci è un elemento molto duttile che può ricoprire egregiamente più ruoli tra difesa e centrocampo. Tatticamente disciplinato e dotato di ottima tecnica, nella sua giovane carriera ha mostrato più volte di possedere una ben calibrata capacità di esecuzione, dalla media e lunga distanza. Reduce da una stagione da grande protagonista con la maglia del San Giorgio, dove ha chiuso al quarto posto il torneo di Promozione ricoprendo per tutta l’annata un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico dei neroverdi, il suo percorso tra i settori giovanili lo aveva visto brillare, già giovanissimo, con la maglia della Segato; grazie ai risultati e le prestazioni offerte ha attirato le attenzioni del Cosenza, dove ha giocato con l’Under 16, passando poi all’Under 17 della Reggina, prima di accasarsi al San Giorgio. Soraci è un giovane di qualità che può già vantare una discreta conoscenza dei campi calabresi, un elemento che saprà farsi valere nel suo primo torneo di Eccellenza.

Mister Zema è un tecnico giovane ma che vanta già tanti anni di esperienza, un professionista stimato e molto conosciuto, soprattutto grazie ai suoi trascorsi da preparatore dei portieri nel calcio a 5, tanti anni di militanza nei quali si è distinto e fatto apprezzare, allenando ad alti livello, con qualcuno dei suoi calciatori giunto a indossare la maglia della nazionale. Dal 2018 ha rivestito i ruoli di assistente e capo allenatore ai vertici del futsal italiano, tra Serie A e Serie A2. Non gli sono mancate le esperienze nel calcio a 11, avendo allenato sia nella Reggina che nella Segato. Una carriera professionale in costante ascesa e in continuo aggiornamento per mister Zema, reduce da una recente esperienza formativa a Coverciano. Possiede il patentino UEFA B, oltre a essere allenatore qualificato UEFA di calcio a 5; ha inoltre conseguito la qualifica di Match Analyst.

Entusiasta e pronto a cominciare questa nuova avventura a Bocale, mister Zema si è così espresso: “Entrare in un nuovo ambiente è sempre entusiasmante, farlo in una piazza come Bocale lo è ancora di più. Conosco tante persone all’interno della squadra, su tutti mister Saviano, un caro amico ma soprattutto un tecnico preparato e professionale. Per me sarà un’esperienza nuova ma sono pronto e decisamente carico. Ci tengo a ringraziare Nino e Filippo Cogliandro per avermi voluto fortemente, accogliendomi come se fossi già uno di famiglia”.