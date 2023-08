Il blitz degli “ombrelloni segna-posto”: rimozione coatta sul Tirreno Cosentino

StrettoWeb

Ci risiamo: nonostante l’estate sia quasi agli sgoccioli, con la maggior parte dei turisti che rientrano dopo le vacanze al mare, non cessa comunque la “magica apparizione” degli ombrelloni segna-posto: come funghi, spuntano in un giorno qualsiasi e restano lì piantati, ben radicati tra sassi e sabbia, nonostante si tratti di spiaggia libera. Un fenomeno che, da sempre, caratterizza le località turistiche balneari e verso il quale piccoli e grandi Comuni stanno adottando i dovuti provvedimenti.

L’ultimo “blitz” è avvenuto questa mattina a Scalea, sulla spiaggia “A Sicculilla”, con rimozione coatta degli ombrelloni più solidi “del posto fisso”. L’opera è stata eseguita pochi giorni dopo la segnalazione di un bagnante via social: la Polizia Municipale di Scalea, con l’intervento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, ha quindi provveduto a sgomberare, per l’ennesima volta, la spiaggia che, ricordiamo, è pubblica ed usufruibile da tutti, non solo dagli avventori che marcano il territorio con gli ombrelloni.