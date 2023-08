Bivongi: uomo soccorso dopo una rovinosa caduta

StrettoWeb

Un uomo di 56 anni, S. P. le sue iniziali, è stato soccorso dopo una rovinosa caduta in un torrente in località Bagni di Guida nel comune di Bivongi durante una giornata dedicata ad un passeggiata che aveva deciso di trascorrere insieme ad un amico. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stato attivato intorno alle 8:40 dalla Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria.

Una squadra di tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del CNSAS Calabria, successivamente raggiunta da una seconda squadra, è prontamente giunta sul posto ed ha immediatamente provveduto a prestare le prime cure all’uomo. Una volta stabilizzato, il 56enne, per il quale si sospetta un probabile politrauma, è stato posto su una barella in dotazione al Soccorso Alpino e trasportato nel centro abitato di Bivongi dove, ad attenderlo, c’era l’ambulanza del 118 di Locri (Rc) per le cure del caso. Il 56enne è stato portato presso il presidio ospedaliero di Locri.