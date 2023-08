“Bis!”: lo show del comico Francesco Cicchella fa tappa anche in Calabria

StrettoWeb

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante in programma il 9 agosto all’anfiteatro De Rosis di Corigliano- Rossano, ore 21,30. “Bis!” è lo spettacolo, infatti, nel quale Francesco Cicchella riunisce tutti i suoi cavalli di battaglia, tra cui le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri e presenta performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Alzi la mano chi non conosce Francesco Cicchella? Artista giovane, ma indubbiamente versatile e poliedrico, sa fare tutto: musica, canto, ballo, comicità, recitazione e tante battute una dietro l’altra in un crescendo vivace e ritmato. È un imitatore noto soprattutto per aver partecipato (vincendo) nel 2015 a Tale e quale show (tornando nel 2016 in occasione del Torneo dei Campioni e di Natale e Quale Show) in onda su Rai1 e con al timone Carlo Conti.

Famosissimo anche per la sua comicità in Made in Sud per ben 13 edizioni, Cicchella mostra in teatro come in televisione un grande talento, esaminando i grandi artisti musicali e non sotto la lente dell’ironia e della leggerezza, ma anche della bravura e regalando emozioni di puro divertimento oltre che momenti musicali di classe, al suo pubblico affezionato.

Le voci, i suoni, i colori, di un mondo televisivo e teatrale che è in sé spettacolo nello spettacolo, una celebrazione volontaria, ma anche nascosta di quello che è l’amore per l’audiovisivo e la passione per tutto ciò che comporta e che dietro si porta sono la forza di uno show come quello che attende lo spettatore di Corigliano Rossano. Lo spettacolo è organizzato da Gf Entertainment e Piano B all’interno del cartellone Coro Teatro&Cultura promosso dall’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano.

Per conoscere il programma, gli orari degli spettacoli ed essere sempre aggiornato è possibile seguire la pagina dedicata al festival sia su Facebook che IG. Le prevendite sono attive presso la biglietteria In Prima Fila di Cosenza, online su Do It Yorself e TicketOne. È inoltre possibile prenotare i ticket e ritirarli presso tutti i punti Sisal Mooney chiamando al numero 060406.