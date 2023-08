Bimbo nato morto a Crotone: 14 medici indagati per omicidio colposo

StrettoWeb

Nessun genitore dovrebbe sopravvivere al proprio figlio, secondo legge di natura e d’amore, soprattutto se l’attesa di quel figlio, lunga ben 9 mesi, si trasforma in un incontro mancato. È quanto accaduto ad una 31enne di Petilia Policastro, ricoverata all’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone. Il 27 luglio scorso la donna ha partorito, ma la sua odissea è iniziata qualche giorno prima: in preda a dolori allucinanti, la quasi mamma viene ricoverata. Lo staff medico, notando che la donna ha ormai superato le 41 settimane di gestazione, decide di indurre il parto con terapie specifiche, senza però ottenere i risultati sperati. La giovane, in preda a fortissimo malessere, supplica i medici di procedere con un cesareo ma l’equipe rifiuta, definendo l’intervento come “ultima spiaggia”.

Dopo un travaglio disperato, la mamma dà alla luce il bimbo, ormai morto. Una tragedia che si aggiunge ai dolori fisici della partoriente e quello emotivo del marito, il quale ha deciso di procedere per vie legali. Quest’ultimo ha infatti presentato denuncia e, quale atto dovuto, 14 tra ginecologi e pediatri sono indagati per omicidio colposo. Intanto è stata disposta l’autopsia sulla salma del bambino.