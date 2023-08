Bielorussia: arrivato 14esimo convoglio Wagner

StrettoWeb

Minsk, 1 ago. (Adnkronos) – Il 14esimo convoglio di mercenari Wagner è arrivato in Bielorussia. Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio bielorusso Hajun, secondo cui il convoglio è stato visto muoversi lungo l’autostrada M5 dalla città di Osipovichi verso un campo situato nel villaggio di Tsel.

Il convoglio comprende circa 15 veicoli, principalmente camion che trasportano grandi container di ferro simili a container marittimi, apparentemente modificati per scopi non divulgati, secondo il rapporto. Tutti i numeri identificativi dei veicoli sono stati rimossi o coperti.