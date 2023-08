Basket, nuovo arrivo alla Stingers Reggio Calabria: ufficiale Jose Gabriel Magarinos

StrettoWeb

“Secondo ingaggio per la Stingers Basket. Si comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jose Gabriel Magarinos, guardia classe 1995. Ingaggio blasonato e concreto per i Presidenti Pasquale Calabrò e Massimiliano Geraci: stiamo parlando, infatti, della pedina rivelazione della passata stagione. Condottiero della Fortitudo Messina: imprendibile, stealer, showtimer, realizzatore, costante e fantastico”. Così in una nota la Stingers Reggio Calabria.

“Magarinos cresce nella Union Electrica di Cordoba dove disputa i campionati giovanili fino al 2010. Nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012 disputa il campionato di serie B argentina con il Belgrano e contemporaneamente i tornei di eccellenza giovanile Under 17 e Under 19. Il suo primo arrivo in Italia, in caso volle, è avvenuto in Calabria: giocatore giovanile del Basket Gioia Tauro, selezionato per le rappresentative regionali dirette, all’epoca, da Coach Pasquale Iracà”.

“A Pescara disputa i tornei di C Silver e under 19 di eccellenza nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Nel 2015 rientra in Argentina e disputa il campionato di serie B fino al 2017 nelle fila del Bolivar de Carlos Paz. Torna in Italia in C Silver a Domodossola nella stagione 2018/2019, in D ad Urbania nella stagione successiva e in C Silver col Calasetta nel 2020/2021”.

“Due anni fa è in serie D nella Polisportiva Matese tra le cui fila disputa 28 gare con una media di 23.1 punti a partita con un best di 39 da vero dominatore. Alla Fortitudo, sotto la guida di Coach Cavalieri, come detto, ha strabiliato. Oggi, con Eugenio Dattola al timone, Coach che ha voluto fortemente l’ingaggio di questa pedina, proverà a ripetersi. Si ringrazia Mino Salamino e la Pro Sport Agency. Un acquisto importante per un progetto vero e serio”.