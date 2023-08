Basket School Messina, grana palazzetto: esordio con Ragusa, ma dove?

StrettoWeb

Con il comunicato n. 10 emesso dall’Ufficio Gare del Comitato Regionale Sicilia, è stato diffuso il calendario del nuovo campionato di Serie B Interregionale di pallacanestro. Come noto, saranno dodici le società che prenderanno parte al torneo: nove siciliane, due calabresi ed una campana. In attesa dell’ufficializzazione da parte del Comune di Messina, la Basket School Messina, non essendo il PalaMili a norma con le nuove disposizioni organizzative, dovrebbe disputare le proprie gare casalinghe al PalaTracuzzi di Via Rocca Guelfonia.

La Serie B Interregionale 2023/24 prenderà il via il 30 settembre con l’anticipo che si giocherà al PalaCus di Catania tra il CUS e la Viola Reggio Calabria. Per la Basket School Messina, inizio subito impegnativo, gli scolari infatti ospiteranno domenica 1 ottobre la Virtus Kleb Ragusa, una delle formazioni provenienti dal campionato di B. La seconda giornata coincide con la prima trasferta stagionale per i giallorossi che attraverseranno lo Stretto per affrontare il Bim Bum Basket Rende al Polifunzionale. Il primo derby cittadino del torneo si disputerà il 15 ottobre con la Fortitudo Messina alle 18:00. Ancora un match tra le mura amiche per i ragazzi di Pippo Sidoti è previsto alla quarta giornata, quando ospiteranno la Siaz Piazza Armerina. Sabato 28 ottobre, Di Dio e compagni saranno ospiti del CUS Catania, alle 19 al PalaCUS, mentre il 1’ novembre riceveranno l’Orlandina, nel turno infrasettimanale, ore 20:30. Il 5 novembre si gioca la settima di campionato e arriva la trasferta più lunga della stagione, con i giallorossi impegnati alle 18:00 sul parquet della Pallacanestro Sala Consilina. Domenica 12 novembre i peloritani tornano tra le mura amiche per ospitare il Barcellona Basket 4.0. Alla nona giornata ancora un derby per i ragazzi del presidente Zanghì, ospiti della Svincolati Milazzo al Palaverde ore 18:00. Il 26 novembre, alla penultima giornata è previsto il derby dello Stretto con la Viola Reggio Calabria. Il girone di andata della Basket School si chiude con il secondo derby cittadino della stagione, in programma al PalaRitiro alle ore 19:00 di sabato 2 dicembre, con il Castanea Basket 2010.

Il 10 dicembre si viaggia alla volta di Ragusa, al PalaPadua alle 18:00 per la prima giornata del girone di ritorno. Il 17 dicembre i giallorossi ospitano il Rende, mentre il 20 disputeranno l’ultima gara del 2023 sul parquet della Cittadella Universitaria, ospiti della Fortitudo. Dopo le festività natalizie la Basket School tornerà in campo il 7 gennaio al PalaFerraro di Piazza Armerina, sette giorni dopo ospiterà il Cus Catania. Turno infrasettimanale anche per la sesta giornata di ritorno, con gli Scolari ospiti dell’Orlandina mercoledì 17 gennaio alle 20:45. Domenica 21 gennaio sarà la Pallacanestro Sala Consilina, a sfidare la Basket School, che sette giorni più tardi sarà impegnata nel derby del PalAlberti di Barcellona. Alla nona di ritorno, si gioca il derby casalingo con la Svincolati Milazzo, mentre domenica 11 febbraio è prevista la sfida in casa della Viola Reggio Calabria. Il girone di ritorno si conclude il 18 febbraio di scena il derby cittadino con il Castanea 2010.

A commentare il calendario del prossimo campionato è il GM Bruno Donia: “Sarà un inizio fortissimo per i nostri ragazzi, perché affronteranno un avversario di primissima fascia come Ragusa e sarà già un battesimo di fuoco con il campionato. Incontreremo una storica avversaria all’inizio e ci farà bene comprendere quale sarà il livello del campionato ai suoi massimi livelli con le squadre protagoniste. Poi abbiamo subito due sfide con squadre del nostro segmento di campionato, evidenziando ovviamente il derby alla terza giornata con la Fortitudo. In fine, l’altro elemento particolare è l’altro derby col Castanea che si giocherà all’ultima giornata. Anche lei probabilmente sarà una squadra del nostro segmento e quindi sarà una sfida, soprattutto in ottica del girone di ritorno, significativa per eventuali posizioni di classifica a cui le due squadre potranno aspirare”.

Ma il punto su cui oggi ci dobbiamo focalizzare è quello dell’impianto sportivo. “Il Comune – prosegue Donia – a noi ha detto che l’impianto sportivo di riferimento per il campionato di B Interregionale sarebbe stato il PalaTracuzzi, perché le migliorie da dover apportare per poterlo rendere agibile e quindi fruibile ai fini del nostro campionato di competenza, erano di più semplice realizzazione. Da quella data, cioè da quando siamo stati promossi, a maggio, si sono susseguite soltanto delle rassicurazioni verbali, ma non abbiamo ancora notizie certe su lavori effettuati, sulla visita della Commissione di Vigilanza che ne accerti l’agibilità. Entro il dieci di settembre il nostro club deve produrre alla Federazione la documentazione che attesti la presenza di un campo agibile per la serie B Interregionale. Manca poco più di un mese, non è più tempo di poter avere semplici rassicurazioni verbali, è invece il tempo di avere certezze. E’ tempo di avere date certe e degli impegni precisi, affinché noi possiamo entrare al PalaTracuzzi regolarmente. Ci è stato riferito anche che sarà il campo dove potremo giocare solo le gare in casa, ma sicuramente la squadra avrà bisogno di allenarsi in quel campo, perché non è possibile che i ragazzi non si allenino sul parquet dove affronteranno gli avversari. Noi possiamo suddividere gli allenamenti in altri impianti, ma ci dobbiamo anche allenare al PalaTracuzzi. Su questo chiediamo una presa di posizione chiara, decisa e veloce da parte dell’Assessore allo Sport”.