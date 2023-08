Basket School Messina, la guardia-ala montenegrina Bozidar Labovic completa il roster

StrettoWeb

La Basket School Messina è lieta di comunicare per aver raggiunto l’accordo con l’atleta Bozidar Labovic. Con l’ingaggio della guardia – ala montenegrina si completa il roster diretto da coach Pippo Sidoti, che disputerà il prossimo campionato di serie B Interregionale. Labovic è nato a Bar, città del Montenegro affacciata sul mare Adriatico, il 19 gennaio 2000, è alto 191 cm ed è un atleta di formazione italiana come Janic e Vujic.

Dopo le prime esperienze in patria con il Kk Mornar Bar, Bozidar ha vestito la maglia della nazionale montenegrina Under 14 e Under 16. Nella stagione 2016/17 Labovic si è trasferito in Italia alla Vis 2008 Ferrara , disputando i campionati della Divisione Nazionale Giovanile ed Under 18 Nazionale Eccellenza (8,3 punti). Nel 2017/18 triplo impegno per il giovanissimo “Bozo” che disputa oltre i tornei giovanili anche il campionato di serie C Silver 6.2 (PPG). Nel 2018-19 il passaggio alla Pallacanestro Orzinuovi in ​​serie B, dove colleziona 6 punti in 9 gare giocate (0.7 PPG), mentre nel campionato di serie D, con la canotta della River Orzinuovi , mette a segno 245 punti in 15 partite (16.3 di media). Nella stagione 2019/2020 prima stagione in C Gold con la maglia dell’Olimpia Lumezzane , con cui colleziona 19 presenze e realizza 57 punti (3.0 PPG). Nel 2020/21 torna alla Vis 2008 Ferrara, sempre in C Gold, per lui 15 presenze e 65 punti messi a segno (4.3 PPG). Nel 2020/21 l’esperienza con la Pallacanestro Molinella in C Gold Emiliana, con 22 presenze e 173 punti all’attivo (7.9 PPG) con un best di 17 punti nel match con la Virtus Imola. Nella scorsa stagione, in C Gold Pugliese con la canotta della Valentino Castellaneta disputa 22 gare e realizza 232 punti (10.5 ad allacciata di scarpe) con un best di 23 punti contro la Juve Trani.

Giocatore dotato di una buona tecnica e un buon tiro, Labovic sa anche mettere a disposizione della squadra, qualità importanti per un ragazzo che ha mostrato progressi negli ultimi campionati e vorrà confermare il trend positivo anche in questa stagione che ormai bussa alle porte. Queste le sue prime dichiarazioni da neo giallorosso: “Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e la città di Messina, anche perché sarà la mia prima esperienza nella regione siciliana. Quindi che Messina è una piazza cestistica importante, basta dire che ci sono tre squadre della stessa città di questo livello nella lega. Il nuovo campionato sembra molto interessante e competitivo, con tante squadre già da tanti anni in serie B. Resta a noi fare il meglio per fare il salto di qualità quest’anno. Dal punto di vista personale vorrei giocare un campionato all’altezza delle aspettative, facendo di tutto per vincere ogni domenica. Non vedo l’ora di scendere in campo e lottare insieme ai miei compagni. Saremo una squadra molto giovane, vogliosa di dare il massimo dentro il campo, quindi credo che i nostri tifosi si divertiranno per tutto l’anno. Li invito a venire numerosi al palazzetto e noi faremo di tutto per meritarcelo”.

La Basket School Messina ringrazia l’agente del giocatore, Nemanja Zivanovic , per aver favorito il positivo esito della trattativa.