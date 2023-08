La Basket School Messina ha iniziato a sudare al PalaMili: sensazioni positive per coach Sidoti

StrettoWeb

Con il raduno al PalaMili ha preso il via la nuova stagione agonistica della Basket School Messina. I peloritani, dopo la promozione conquistata nello scorso campionato, hanno iniziato a lavorare per il prossimo torneo di serie B Interregionale. All’appello hanno risposto quasi tutti i nuovi giocatori, assente soltanto Michel Yeyap che raggiungerà i compagni nella prima settimana di settembre prossimo. Quasi tutti si sono presentati in buone condizioni fisiche, qualcuno ha qualche chiletto da smaltire, ci penserà il preparatore atletico Franco Pichilli a rimetterlo in forma. Un gruppo rinnovatissimo rispetto alla scorsa stagione, con il solo Leo Di Dio ad essere confermato, due graditi ritorni e ben sette new entry. C’era tanta curiosità di vedere i nuovi giocatori. Presente poi anche un gruppo di tifosi che non hanno voluto rinunciare al primo allenamento degli scolari.

Prima di iniziare a “sudare”, come di consueto, i dirigenti e tecnici hanno dato il benvenuto ai ragazzi. L‘intervento più atteso ovviamente quello di coach Pippo Sidoti, che ha tracciato in grandi linee il programma di lavoro che attende la squadra da qui all’inizio del campionato, previsto per il 1° di ottobre con l’esordio casalingo con la Virtus Kleb Ragusa. Sidoti ha anche sottolineato di avere a disposizione un gruppo giovane, la cui età media è di 21.9 anni. Una squadra costruita dal coach pattese insieme ai dirigenti Mazzù e Donia, dalla quale si attende risposte importanti: le sue sensazioni sono comunque positive. Hanno preso la parola anche il dirigente Fabio Vita e il GM Bruno Donia, i quali hanno puntato sulle ambizioni del club e la voglia di alzare ogni anno l’asticella per raggiungere obiettivi sempre più lusinghieri, mentre il presidente Massimo Zanghì ha portato il saluto della società ed ha augurato buon lavoro ai giocatori. La squadra ha poi preso a lavorare con la seduta atletica diretta da Franco Pichilli che ha messo sotto torchio i giocatori.

Il programma prevede due sedute di allenamento giornaliere, al mattino la parte dedicata alla preparazione fisica, nel pomeriggio allenamento con il pallone e la fase tattica. Al momento non sono previste amichevoli.