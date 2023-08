Basket, nuovo arrivo in casa Stingers Reggio Calabria: ufficiale Andrea Surace

StrettoWeb

Nuovo arrivo in casa Stingers, è la volta di Andrea Surace, play mancino di 1.81 di altezza che si aggrega al gruppo per affrontare il nuovo entusiasmante campionato di serie C. Il diciassettenne ha talento, capacità di leggere e capire il gioco alzando o contenendo i ritmi, fondamentali importanti, tiro, difesa e soprattutto enorme voglia di lavorare e crescere per migliorare.

Nonostante abbia ricevuto offerte da diverse società, ha scelto con convinzione il percorso degli Stingers. Vincitore insieme ai “compagni storici” di titoli regionali giovanili, negli ultimi anni è stato protagonista dei campionati Interregionali di Eccellenza con la Pallacanestro Viola e la Botteghelle Basket (tra le altre). Sempre presente in tutte le selezioni Calabresi di categoria. È da oggi al servizio di coach Dattola per continuare nel suo percorso di crescita e mettersi a disposizione del club reggino.