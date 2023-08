Basket, nuovo arrivo alla Dierre Reggio Calabria: c’è Gaetano Romeo in cabina di regia

StrettoWeb

“La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di comunicare l’accordo con il playmaker Gaetano Romeo. Il roster affidato alla guida di Coach Sergio Sant’Ambrogio parla, nuovamente, a marchio reggino. Giocatore esperto, classe 1996, maturo, veloce, determinato e con tantissima voglia di dimostrare tutto il suo potenziale. Romeo, fratello maggiore di Federico, in bianco blu fino alla passata stagione, è cresciuto nella Lumaka, con parentesi significative alla Viola Reggio Calabria. Ha giocato in Sicilia, a San Filippo, Basket Incontro, nella Basket School Messina, nel Val Gallico, nella Lumaka e non solo”.

“Da qualche anno, era il condottiero della Vis Reggio dove è stato il Capitano. La pedina che serviva in cabina di regia, pronto a dare sprint, gestione e canestri alla causa bianco-blu. Gaetano Romeo è un simbolo positivo dell’attività sportiva di Reggio Calabria. Insieme al padre Ciccio, coordina, da allenatore, le avventure al Centro Sportivo Italiano della squadra dell’Università Mediterranea. Laureato in Scienze Motorie e, docente, è un punto di riferimento per tantissimi giovani del comprensorio. Conosce “a memoria”, l’impianto del PalaLumaka, dove è nato e cresciuto: sarà, senza dubbio un valore aggiunto della nostra stagione e siamo ben lieti di accoglierlo”. Così in una nota il club annuncia il nuovo arrivo.