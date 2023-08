Basket, Mirko Pucinotti firma con gli Stingers

StrettoWeb

Passano i giorni e gli Stingers perseverano con la campagna di rafforzamento della squadra per l’entusiasmante prossimo campionato di serie C. Sposa il percorso del club reggino Mirko Pucinotti, guardia/ala. Diciotto anni, altezza 1.82, ha dinamismo e potrà essere molto utile durante la stagione. Il giocatore, che tutti i Coach vorrebbero avere in squadra, è generoso, un mastino in difesa e gode di un’intensità totale per quaranta minuti.

Pucinotti ha un cammino giovanile di titoli regionali e di campionati d’eccellenza di assoluto rilievo. Giocatore di sistema, non molla mai di un centimetro, stimato ed apprezzato dai compagni di squadra e nello stesso tempo temuto dagli avversari. Carico al punto giusto è pronto a far parte degli Stingers, non vede l’ora di cominciare l’avventura nel campionato di serie C agli ordini di Coach Dattola.