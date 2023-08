Basket, Francesco Triolo è il nuovo preparatore atletico degli Stingers Reggio Calabria

StrettoWeb

Lo staff degli Stingers s’impreziosisce con un volto che, in canotta Stingers, ha già giocato, e con profitto. Da giocatore a preparatore con il “placet” del Responsabile dell’Area Fisica, Santo Vazzana che, a dirla tutta, dopo la promozione conquistata con forza e coraggio inizierà la fase iniziale del percorso relativo alla preparazione pre-season.

Francesco Triolo è un giovane Dottore in Scienze Motorie. Professionista preparato, appassionato e stimato, nonostante la sua giovane età: ha lavorato per il settore giovanile della Pallacanestro Viola, con la Nuova Jolly, con la Botteghelle Basket (sempre con Coach Dattola) e non solo. Opera per il progetto Special Olympics, con soddisfazione e grandi risultati a livello nazionale. Triolo è un appassionato di pallacanestro nonché un bravo giocatore che, ha già vestito la nostra canotta e continua, anno dopo anno a strabiliare per costanza e belle giocate sia nei campionati federali che in quelli degli “Enti di Promozione Sportiva”. La sua passione, mescolata alla sua professionalità ne hanno reso una pedina fondamentale per il movimento basket e, da questa stagione, per la nostra delicata ed importante stagione in C Unica Calabria/Sicilia.