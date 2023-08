Basket, la Dierre Reggio Calabria ha un nuovo dirigente: è Fabio Fazzari

StrettoWeb

La Dierre Basketball Reggio Calabria ha iniziato a sudare sotto la guida dei Preparatori fisici Morabito e Malavenda. Gli uomini di Coach Sergio Sant’Ambrogio lavorano sodo in vista di una nuova ed appassionante stagione. Le novità dell’annata agonistica sono molteplici. La Dirigenza capeggiata dal Presidente Roberto Filianoti comunica l’accordo con un nuovo dirigente operativo.

La stagione 2023-24,infatti, avrà un nuovo volto, pronto a dar manforte alle manovre giallo-blu. Il volto in questione è conosciuto ed apprezzato per signorilità e voglia di fare. Mai una parola fuori posto, abile nel “Problem-solving”, con grande passione e conoscenza del basket. Stiamo parlando di Angelo Fazzari, figura importante che, grazie alla sua antecedente esperienza in città, con i colori della Vis, si è formato molto bene ed è già pronto per questa nuova ed intrigante esperienza.