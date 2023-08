Basket, Dierre Reggio Calabria: ecco Morabito e Malavenda, i due preparatori fisici

StrettoWeb

I nuovi ed i confermati atleti della Dierre Basketball Reggio Calabria inizieranno a sudare in vista della nuova ed impegnativa stagione. Per far bene nel campionato di C Unica, Calabria/Sicilia, la società ha deciso di affiancare al lavoro tecnico del capo allenatore Sergio Sant’Ambrogio l’operato di due professionisti stimati del territorio. In confermati di casa bianco-blu conoscono già i due “nuovi” volti, complice la partnership che, da sempre, lega Wellnes Palestre (VIA XXI AGOSTO 8/a · REGGIO CALABRIA, 89127 · · 0965.891373 · 388.4065657.) al sodalizio di Roberto Filianoti.

La Dierre Basketball comunica che, per la stagione 2023-24, i preparatori fisici saranno Francesco Morabito e Demetrio Malavenda. Morabito è nato a Reggio Calabria nel 1979, Laureato in Scienze Motorie presso l’Università ISEF Statale di Roma, Osteopata dal 2011, Morabito è un punto di riferimento assoluto per tutto lo sport reggino. Suo padre Pasquale è stato un pioniere del basket reggino e della Viola, della quale, è stato anche un Dirigente esecutivo e vincente.

Francesco è anche un giocatore di pallacanestro, storica presenza del gruppo 1979 della Cestistica Piero Viola e cestista, ancora in attività. Morabito ha già lavorato negli Staff tecnico della Viola in prima squadra, sia in A1 che in A2. Accanto a lui, troveremo un giovane in crescita costante, anche lui, conoscitore della pallacanestro ed atleta in attività. Parliamo di Demetrio Malavenda, laureato in Scienze Motorie, tanta energia messa a servizio di tante squadre del territorio, incluso il lodevole progetto Special Olympics.