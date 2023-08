Basket, arrivano le conferme in casa Stingers Reggio Calabria: il punto

StrettoWeb

“Arrivano le conferme in casa Stingers Reggio Calabria per la prossima stagione 2023/2024. Dopo l’ottimo campionato di serie D, portato a termine con la promozione in C, la Società ha riconfermato alla guida della prima squadra Eugenio Dattola. La riconferma è frutto dei brillanti risultati ottenuti durante la stagione passata”.

“Il suo innesto, avvenuto in corso d’opera, è stato determinante per il raggiungimento di un obiettivo difficilissimo da conquistare, che grazie alla sua guida competente e maschia ha avuto un esito finale straordinario. L’intento è quello di dare continuità al lavoro svolto fino ad ora, sotto la direzione di un allenatore di valore. “L’uomo giusto al posto giusto!” A volte i tasselli si incastrano a dovere!” Così in una nota la società.