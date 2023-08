Basket in Carrozzina, la Reggio BiC conferma Željko Likić

StrettoWeb

Una nuova riconferma in casa Reggio Bic, si tratta del serbo Željko Likić, conosciuto per tutti Lika. Lika vestirá ancora i colori della Reggio Bic per la stagione 23/24, dopo il suo “esordio” lo scorso anno nel campionato italiano proprio con la compagine reggina, che lo ha visto raggiungere il traguardo storico dei playoff di Serie A. L’atleta serbo ha un curriculum di tutto rispetto e molto vasto nella sua carriera, che lo ha visto iniziare sei anni fa nel Belgrado KKK Singidunum Stella Rossa per poi approdare in Bosnia Erzegovina nel KKI Vrbas.

Dopo le due stagioni di maturazione, ha iniziato a giocare in Bundesliga in Germania per il Doneck Dolphins Trier per due stagioni per poi approdare in riva allo stretto alla corte di Coach Cugliandro. Un ottima stagione quella appena trascorsa a Reggio Calabria per Lika, che lo ha visto raggiungere traguardi molto importanti per il team amaranto, i playoff Scudetto, per la prima volta nella storia della società e poi la seconda posizione nel preliminare di Eurocup.

L’atleta serbo ha dichiarato: “La scorsa stagione abbiamo ottenuto successi storici come squadra. Ci siamo qualificati ai playoff meritatamente, abbiamo lottato come leoni in ogni partita, credevamo di potercela fare e ci siamo riusciti. Siamo arrivati secondi nel turno preliminare di EuroCup a Sassari. È stato davvero bello far accadere tutto come una squadra”. Per poi concludere sulle sue aspettative di questa nuova stagione: “Mi aspetto che in questa stagione saremo ancora migliori, che otterremo un buon risultato, ci qualificheremo per il playoff della Serie A e registreremo nuove vittorie sulla scena internazionale: L’EuroCup. Credo nella squadra e nel lavoro dell’esperto allenatore Antonio Cugliandro e sono sicuro che quest’anno rappresenteremo Reggio Calabria come merita”.