Basket in Carrozzina, primo nuovo innesto per la Reggio BiC: ecco Domenico Beltrame

Domenico Beltrame è il primo nuovo innesto per la Reggio Bic. Beltrame, atleta italiano, giunge così alla corte di Coach Cugliandro, il quale lo schiererà in campo per la nuova stagione della compagine reggina. “Domkey” per gli amici, arriva così nella città dello Stretto con un curriculum di tutto rispetto.

Insieme alle finali con il Giulianova si evidenziano questi traguardi raggiunti: Tre Scudetti (2009-2011-2012), due Coppa Italia (2009-2012) e due Supercoppe italiane (2009-2011). Ha vinto anche un Eurolega3 (2018) e una Coppa Vergauwen (2009) il tutto con il Santa Lucia Roma. Ultimo, ma non meno importante traguardo, sono le presenze in Nazionale, sia U22 nel periodo che va dal 2006 al 2011, nel quale ha disputato ben tre Europei, e poi le presenze in nazionale Senior dal 2017 al 2020, dove lo ha visto impegnato in un mondiale e un europeo.

Beltrame ha così commentato il suo nuovo ingaggio: “Innanzitutto vorrei dire che sono molto contento che il coach mi abbia cercato e visto in me un giocatore adatto al suo tipo gioco”. Prosegue Beltrame: “Come aspettative ho sicuramente in primis di guadagnarmi minutaggio importante e di riscattarmi da questi ultimi anni, nel corso dei quali avrei potuto sicuramente fare di più. Come squadra spero che potremo metterci in mostra e stare tra le prime del campionato e di creare un gruppo coeso lavorando sodo e vendere cara la pelle”. Conlude così la shooting guard: “Ciò che mi ha spinto a venire a Reggio è la professionalità, l’intensità e il lavoro duro che si prospetta. Diciamo che è il mio habitat naturale e potermi allenare ogni giorno mi da uno stimolo incredibile. E’ ciò che cercavo. Quindi non vedo l’ora di iniziare una nuova avventura”.