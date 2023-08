Barcellona Pozzo di Gotto: gatto smarrito da oltre un mese, disperato appello dei proprietari

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, ci ha inviato un accorato appello per ritrovare il gatto scappato da Barcellona Pozzo di Gotto dal 18 luglio. Il gatto Loki, è scappato dal balcone e nonostante e approfondite ricerche sul territorio, del felino non c’è nessuna traccia.

“Siamo profondamente addolorati, come potete immaginare, e preoccupati, perché non sappiamo cosa possa essere successo. Scriviamo pertanto a voi chiedendovi, con tutto il cuore, se fosse possibile pubblicare il mio appello, che potrà avere grande diffusione e visibilità”.

“Cerchiamo disperatamente il nostro micio Loki, razza Europeo, pelo corto nero, coda corta. E’ smarrito dal 18 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Via Matteotti. Ha circa 3 anni, diffidente con le persone ed è castrato. Pensiamo sia scappato dal balcone di casa. Siamo disposti ad una ricompensa se venisse trovato. Per noi è come un figlio, un membro della famiglia. A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione.. Se lo vedete contattatemi, non cercate di prenderlo per forza, magari potrebbe scappare”.

“Chiunque abbia notizie di Loki, può contattare pertanto il seguente numero 3248286694 o 3204061626 .Grazie. Passaparola! Alleghiamo qualche foto oltre che il volantino di smarrimento e, nel ringraziarvi sin da ora per l’attenzione, vi inviamo i nostri più cordiali saluti. Renata e famiglia”.