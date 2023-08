La band reggina Faber Quartet omaggia Fabrizio De Andrè a Roma: il racconto della serata

StrettoWeb

Tappa fissa dal 2018, Domenica 27 agosto, la favolosa oasi naturalistica di “Villa Ada” nel centro di Roma ha fatto da cornice al concerto della band, orgoglio reggino, Faber Quartet. Un tributo al grande cantautore Fabrizio De Andrè ed un regalo per gli spettatori che, in uno scenario incantevole, hanno potuto godere della voce e della musica del quartetto “faberiano”. Un autentico successo per la band “Made in Reggio Calabria”.

I Faber Quartet sono una tra le migliori cover band italiane, riconosciuti dalle Fondazione Fabrizio De Andrè che, rendendo omaggio ad uno dei più grandi cantautori mai esistiti nel panorama musicale mondiale, ne riproducono i brani con sonorità di altissima qualità, arrangiamenti tratti da brani originali, dai live con la PFM e rielaborati dal quartetto, e con una voce che, per timbro ed escursione, rapisce l’ascoltatore e lo trasporta indietro nel tempo in quei vicoli genovesi ed in riva a quel mare tanto caro al famoso cantautore. E’ quasi impossibile non emozionarsi durante le strofe cantate o, se volete, durante le poesie recitate dal cantante Marco Pinto mentre è certissimo che, durante una loro performance, si senta tra il pubblico la frase “…incredibile!! Sembra di sentir cantare Fabrizio De Andrè!!”.

Il perfetto lavoro strumentale, curato in ogni particolare ed arrangiato in modo equilibrato e sempre molto personale, è affidato a musicisti di grande spessore, frutto di anni ed anni di esperienza di ensemble. Marco Pinto alla voce, Peppe Zuccalà alle chitarre, Bruno De Benedetto alle tastiere, Mimmo Condello alla batteria, vere eccellenze del territorio reggino, ormai da anni, portano in giro per l’Italia lo spettacolo “Un viaggio”, un repertorio incredibilmente vasto e variegato attraverso la musica di Fabrizio De Andrè, che porta i Faber Quartet a soddisfare anche i palati più esigenti del cantautore genovese.