Banche: Santanchè, ‘tassare extraprofitti mossa corretta, con Tajani nessun problema’

StrettoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “La mossa di Meloni di tassare gli extraprofitti delle banche è stata corretta, perché con l’aumento dei tassi della Bce si sono creati, appunti, degli extraprofitti ed è stato giusta che in percentuale si aiutassero le famiglie più in difficoltà. Non è una misura illiberale, e non c’è stato nessun problema neanche con Tajani”. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, intervistata da Stefano Zurlo a ?Gli incontri del Principe?, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).