Attenzione, caduta massi a Cosenza: transennata Piazza 25 Luglio

Dopo il disastroso (in tutti i sensi) caso della “Fontana dei Tredici Canali”, ecco che Cosenza si trova a fare di nuovo i conti con l’incolumità pubblica: è stata chiusa infatti, l’area che circoscrive piazza 25 Luglio. Il motivo? Sempre lo stesso, la caduta di pezzi di marmo dalla stele dedicata ai Caduti in Guerra. Nello specifico, i Vigili del Fuoco in sinergia con la Polizia Municipale, hanno transennato il monumento in questione e chiuso l’accesso tra la piazza in questione e piazza Scanderbeg. Una decisione ritenuta necessaria dopo il sopralluogo effettuato ieri pomeriggio: la zona infatti, è molto frequentata e potrebbe costituire un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini.