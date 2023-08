Atletica: Coe confermato presidente World Athletics, Riccardi rieletta nel Council

StrettoWeb

Budapest, 17 ago. – (Adnkronos) – Si apre con una buona notizia l?esperienza italiana ai Mondiali di Budapest. Anna Riccardi è stata rieletta nel Council di World Athletics, il massimo organismo dell?atletica mondiale, per il prossimo quadriennio (2023-2027). Il verdetto arriva dalla 54esima edizione del Congresso WA, che si è tenuto questa mattina a due giorni dall?inizio delle gare alla rassegna iridata. La dirigente romana, che dal 2007 ricopre il prestigioso incarico, è stata confermata nella capitale ungherese a dimostrazione di un ampio consenso. ?Questo successo ci rende orgogliosi – le parole del presidente Fidal Stefano Mei – ed è la conferma della credibilità internazionale acquisita da Anna Riccardi, oltre che l?ulteriore dimostrazione di quanto l?Italia sia tenuta in considerazione a livello globale. Rivolgo ad Anna i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che continuando a lavorare insieme potremo raggiungere traguardi sempre più prestigiosi?.

Nel ruolo di presidente di World Athletics è stato rieletto Sebastian Coe, unico candidato, che sarà per un altro quadriennio alla guida della federazione internazionale di atletica leggera. Tra i quattro vicepresidenti, confermata la sudamericana Ximena Restrepo, cilena di origine colombiana, e con lei sono stati eletti Raul Chapado (Spagna), Adille Sumariwalla (India) e Jackson Tuwei (Kenya). Faranno parte del nuovo Council anche Yuko Arimori (Giappone), Annette Purvis (Nuova Zelanda), Nawal El Moutawakel (Marocco), Wang Nan (Cina), Abby Hoffman (Canada), Nataliia Dobrynska (Ucraina), Sylvia Barlag (Olanda), Beatrice Ayikoru (Uganda), Willie Banks (Usa), Antti Pihlakoski (Finlandia), Cydonie Mothersill (Isole Cayman) e Donna Raynor (Bermuda).