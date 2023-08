AsproClimb5k, un altro atleta sbanca il muro dei 5.000 metri di dislivello: il trionfo di Angelo Tranchese

StrettoWeb

Un altro atleta ha spezzato il muro dei 5.000 metri di dislivello positivo. Si tratta di Angelo Tranchese, cicloturista appartenente al team ASD Free Bikers Reggio Calabria. Tranchese ha scelto la sfida più dura, l’Adventure Mode 3Cime in Mountain Bike, centrando il target grazie ad un giro portentoso che lo ha visto scollinare ben due volte da Montalto a quota 1955 m. slm aprendo l’Aspromonte in due, partendo da Reggio Calabria e raggiungendo il paesino di San Luca, sull’Aspromonte.

Atleta determinato a raggiungere il successo e neanche l’attacco, subito nel cuore della montagna, da parte di migliaia di Tafani, in un’area con un’alta concentrazione, lo hanno fermato. Poderoso. Chiude il giro con oltre 150 Km e un dislivello positivo di +5.399, elementi che gli consentono di superare abbondantemente il limite di +5.140 m previsti dalla sfida AsproClimb5K.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.