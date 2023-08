Ascolti tv, ‘Scomparsa’ in replica si aggiudica il prime time

StrettoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – L’ultima puntata in replica di ‘Scomparsa’ su Rai1 si aggiudica la prima serata televisiva di ieri, grazie a 1.976.000 telespettatori pari al 15,36% di share, superando ‘La foresta degli scomparsi’ che su Canale5 si ferma a quota 1.025.000 telespettatori con uno share del 9,89%. Per quanto riguarda le altre proposte tv, ‘Delitti in Paradiso’ su Rai2 è stato visto a 1.108.000 telespettatori pari al 7,82% di share; ‘Zona Bianca’ su Rete4 831.000 spettatori e 7,45%; ‘Nel secolo breve’ su Rai3 678.000 e 4,93%; ‘Freedom Summer’ su Italia1 da 595.000 e 5,09%; ‘Le regole della casa del sidro’ su La7 459.000 spettatori e 3,59%; ‘Per qualche dollaro in più’ sul Nove 365.000 e 3,11%; ‘Name that Tune – Indovina la Canzone’ su 304.000 telespettatori e 2,51% di share.

Nell’access prime time, vince Rai1 con ‘Techetechetè’ che ottiene 2.872.000 telespettatori con il 19,51% di share, contro Canale5 che con ‘Paperissima Sprint Estate’ raccoglie 1.895.000 telespettatori e il 12,74% di share. Nel preserale, si impone ‘Reazione a catena’ su Rai1 visto da 3.071.000 telespettatori pari al 27,76% di share.