Artigianato, premiate due aziende siciliane

“Il premio a due imprese artigiane siciliane dimostra come siano presenti nella nostra Isola eccellenze di cui dobbiamo essere orgogliosi». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, in occasione della consegna del riconoscimento a due aziende siciliane le cui storie sono contenute nel rapporto “Artigiani del futuro, 100 Storie”, promosso da Fondazione Symbola, Confartigianato, Cna e Casartigiani e organizzato nell’ambito del Seminario estivo di Fondazione Symbola a Mantova lo scorso giugno. Hanno ricevuto il premio “Sicilianissimo” l’azienda di produzione ceramiche di Nino Parrucca e “By Ciuro” di Giuseppe Ciuro che utilizza software e macchinari all’avanguardia per realizzare ricami e stampe. «Il settore – ha aggiunto Tamajo – vive un momento di difficoltà e proprio per questo, qualche settimana fa, l’assessorato che guido ha pubblicato un bando da 38 milioni di euro a sostegno degli artigiani siciliani”.

Alle imprese presenti all’evento è stato consegnato un riconoscimento “per l’esemplare testimonianza di impresa italiana ispirata ai valori dell’artigianato. Per la capacità di tenere insieme tradizione manifatturiera, tensione all’innovazione, sostenibilità, legami con il territorio e le comunità, contribuendo così ad un’economia più a misura d’uomo e per questo più coesiva e competitiva”, come riportato nella motivazione dell’attestato. Il rapporto “Artigiani del futuro, 100 storie”, presentato a Mantova, racconta attraverso numeri e storie il valore dell’artigianato e delle piccole imprese che rappresentano un’infrastruttura che alimenta le produzioni del made in Italy e l’idea di qualità italiana nel mondo.