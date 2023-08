Arredare con stile: quando scegliere il parquet chiaro

StrettoWeb

Il parquet è un tipo di pavimento in grado di donare calore e stile agli ambienti domestici. Esteticamente molto gradevole, soprattutto se abbinato agli arredi giusti, garantisce una grande possibilità di personalizzazione data dalle tantissime varietà disponibili in commercio, le quali differiscono tra loro, oltre che per il colore, per le essenze utilizzate, il formato, la messa in posa e le finiture.

In più, a fare la differenza e a consentire di rendere l’ambiente davvero unico, concorre anche il modo in cui si decide di posizionare le tavole, ossia verticalmente o orizzontalmente, a spina di pesce, a mosaico e via dicendo.

Tra le varietà più interessanti, perfette per scaldare l’atmosfera, senza rinunciare alla luminosità, rientrano i parquet chiari, ai quali dedichiamo questo articolo. Di seguito troverete tutte le informazioni necessarie per capire se si tratta del tipo di pavimentazione davvero adatta alle vostre esigenze e quali sono le varietà disponibili.

Parquet: che tipo di pavimento è

Quando si parla di parquet si fa riferimento a una pavimentazione realizzata con tavole di legno che possono assumere varie dimensioni e forme; oltre ai classici listoni rettangolari, è possibile trovare in commercio forme alternative, come quelle esagonali, o le quadrotte, le quali consentono di creare effetti molto elaborati.

Utilizzato sia nelle unità abitative sia negli uffici, si adatta alla perfezione a numerosi stili, dal classico al minimal, passando per lo shabby chic, lo scandinavo, il country, l’industrial e l’etnico. Insomma, qualunque sia lo stile scelto per la propria abitazione, sarà possibile completarlo con un caldo e raffinato parquet.

Tipologie di parquet

Come abbiamo anticipato, il parquet è disponibile in varie tipologie, le quali differiscono fra loro per:

colore: i parquet possono essere suddivisi in primo luogo tra chiari e scuri. Ognuno di questi due gruppi può poi essere suddiviso in sottogruppi, all’interno dei quali è possibile trovare i parquet bianchi, beige, grigio tortora, rosso, nero e via dicendo;

i parquet possono essere suddivisi in primo luogo tra chiari e scuri. Ognuno di questi due gruppi può poi essere suddiviso in sottogruppi, all’interno dei quali è possibile trovare i parquet bianchi, beige, grigio tortora, rosso, nero e via dicendo; essenza: questo termine viene utilizzato per indicare il tipo di legno usato per la realizzazione delle tavole. Tra i più utilizzati rientrano il rovere, il bamboo e il tek, ma non mancano pavimenti in noce, acero, frassino e ottenuti con numerosi tipi di legno;

questo termine viene utilizzato per indicare il tipo di legno usato per la realizzazione delle tavole. Tra i più utilizzati rientrano il rovere, il bamboo e il tek, ma non mancano pavimenti in noce, acero, frassino e ottenuti con numerosi tipi di legno; formato: le classiche tavole di legno che compongono questo tipo di pavimento sono disponibili in vari formati, dalle grandi maxiplance, ideali per gli ambienti più grandi e per creare un effetto più unitario e arioso, ai piccoli listoncini, ideali per realizzare pavimentazioni optical o etniche.

In base alla tipologia scelta, si potranno inoltre avere diverse fasce di prezzo.

Parquet chiaro: quando sceglierlo

Scegliere di arredare casa con un parquet chiaro significa impreziosire la propria abitazione con un pavimento di sicuro effetto, capace di illuminare l’ambiente e di decorarlo in modo accattivante.

Sia che si opti per il bellissimo legno di rovere, per l’affascinante acero o per il resistentissimo bamboo, si otterrà un effetto in grado di rendere visivamente più spaziosi gli ambienti; per questo motivo, risulta essere la scelta ideale per piccoli monolocali o appartamenti con stanze di ridotta metratura.

L’effetto migliore può essere ottenuto abbinando al parquet chiaro muri e soffitti di tonalità simile, capaci di ampliare la stanza in larghezza e altezza.

Il parquet chiaro, abbinato a muri e soffitti altrettanto chiari, risulta essere la scelta numero uno anche laddove si desideri aumentare la luminosità di ambienti poco illuminati.

Per quanto riguarda gli stili, questo tipo di parquet è perfetto per completare arredi in stile:

shabby chic : prediligere listelli grigi o bianchi con effetto anticato;

: prediligere listelli grigi o bianchi con effetto anticato; minimal: ottimo il rovere sbiancato e, in ogni caso, tavole in cui le venature del legno siano poco evidenti;

ottimo il rovere sbiancato e, in ogni caso, tavole in cui le venature del legno siano poco evidenti; scandinavo: via libera a tutte le tipologie di parquet chiaro, le quali dovranno adattarsi al meglio ai cromatismi scelti per gli arredi.

Ottimo anche in ambienti classici e tradizionali, abbinato sia a mobili in tinta, sia con arredi dai colori molto scuri.

Animali domestici e parquet chiaro

Chi ha degli animali domestici, non deve temere di mettere in posa un parquet in legno chiaro. L’unico accorgimento da prendere consiste nello scegliere un legno molto resistente, a prova di graffi, e adeguatamente trattato, magari con una finitura in vernice.

Per evitare che eventuali segni rovinino l’effetto finale, meglio orientare la scelta verso tavole dalle tinte naturali, con superficie rustica.

Naturalmente, nel caso in cui l’animale sporcasse, sarebbe fondamentale intervenire in modo delicato ma rapido, al fine di evitare che l’urina, assorbita dalla superficie, causi sgradevoli aloni difficili da mandare via.