‘Armonie d’Arte Festival’: a Sibari tutto pronto per l’attesissimo concerto di Vinicio Capossela

StrettoWeb

Arriva in Calabria mercoledì 2 agosto Vinicio Capossela e presenta – con un’anteprima del tour – il disco: “Tredici canzoni urgenti”, vincitore della Targa Tenco 2023 come miglior album in assoluto. Lo spettacolo che sarà messo in scena nel Parco Archeologico di Sibari, a Cassano dello Ionio (CS), si inserisce nella programmazione di Armonie d’Arte Festival 2023. La kermesse che per quest’anno aggiunge al tema portante e permanente “Nuove rotte mediterranee” anche la dicitura “approdi”.

L’ultimo lavoro discografico del cantautore, polistrumentista e scrittore italiano affronta le problematiche di attualità che attanagliano la contemporaneità e un’umanità troppo stanca per vedere, sentire e capire. E quali sono gli approdi ora necessari, in questo momento condensato dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo? È da questa domanda che si parte per inserire lo show dell’artista – unico nel suo genere – nel calendario del Festival.

Quelle scritte da Capossela sono tredici canzoni composte tra febbraio e giugno del 2022 e raccontano un mondo in cui ogni cosa, compresa l’emozione, è stata domiciliarizzata e su cui si va abbattendo la peggiore delle catastrofi: la guerra. Una sciagura che si porta dietro tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione e di vanificazione di ogni sforzo “culturale”. Il cantautore sente l’urgenza di testimoniare, di affrontare, di ricordare e di urlare: la sua è un’urgenza etica, educativa, esistenziale. L’urgenza di un nuovo umanesimo egualitario.

L’album musicalmente si presenta in perfetto stile Capossela: polimorfo e collettivo. Si va dalle ballate, al waltz, al jive fino al cha cha cha. Le canzoni “urgenti” sono costruite grazie a molti strumenti, musicisti e ospiti. Alcuni, però, sono solo presenze immaginarie: come Bertold Brecht o Ludovico Ariosto. Vinicio Capossela rimane fedele a sé stesso e, come un novello pifferaio magico, con i suoi brani tenta di trasportare – grazie a un’esibizione lucida e trasversale – il pubblico al di fuori dall’ovattato universo dell’immobilismo sociale.