Arci Crotone, grande successo per la prima edizione del “Festival – Cinema, Arte, Musica e Cultura”

Un successo davvero importante quello raggiunto dal Festival Crotone – Cinema, arte, musica, cultura che in una sette giorni di grande partecipazione e di importanti iniziative ha raggiunto il duplice obiettivo di

ampliare e diversificare l’offerta culturale della città di Crotone e, allo stesso tempo, di valorizzare e rimettere al centro della socialità cittadina uno dei luoghi simbolo della nostra città, il Parco Scaramuzza già Parco delle Rose.

Si è rivelata vincente l’idea di rendere il Parco Scaramuzza un contenitore culturale aperto nelle ore serali considerato il grande apprezzamento dei cittadini testimoniato anche dalla costante partecipazione a tutti gli eventi programmati con oltre mille presenze nei sette giorni del Festival, dal 2 al 8 agosto.

Tutti soddisfatti dunque, sia per il contenuto delle iniziative programmate cui hanno preso parte autori, scrittori e giornalisti di rilievo che per i temi affrontati e la proiezione delle pellicole dedicate anche ai più piccini, con una programmazione pensata per tutte le età. Particolarmente apprezzata, inoltre, è stata la

programmazione del Cinalci estate. Filippo Sestito, Presidente Arci Crotone, ha affermato: “nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il Festival, vi diamo appuntamento alla prossima edizione!”.