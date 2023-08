Approvazione linee guida dimensionamento scolastico, Giusi Princi ringrazia i Sindacati di categoria

StrettoWeb

Completato tutto l’iter di approvazione degli “Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa – Linee guida per il triennio 2024/2025 – 2026/2027”, la vice presidente della Giunta della Regione Calabria, Giusi Princi, indirizza una lettera di ringraziamento alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, a a tutti i rappresentati sindacali di categoria della Calabria “Per le preziose occasioni di confronto – scrive – che hanno determinato la piena condivisione dei criteri contenuti nel documento di indirizzo per il contrasto alla dispersione scolastica”.

“Come garantito – evidenzia inoltre la vicepresidente Princi -, in occasione del nostro ultimo incontro del 10 luglio scorso, ho rivendicato, nelle sedi opportune, la bontà dei criteri individuati e, quindi, del nostro operato a tutela delle aree interne, a contrasto della dispersione e dell’insuccesso scolastico e a salvaguardia dei diritti dei più deboli, per troppo e per lungo tempo negati. Ho evidenziato quanto con voi sostenuto durante l’incontro, ovvero, ho fatto appello alla politica, trasversalmente parlando, di tenere la scuola al di fuori da qualsivoglia forma di strumentalizzazione, di avanzare proposte costruttive anziché utilizzare i temi della scuola per creare confusione mediatica”.

Dopo la decisione della Terza commissione, dove non è stata presentata nessuna proposta emendativa, le Linee guida sul dimensionamento scolastico sono state approvate dal Consiglio regionale nell’ultima riunione del 3 agosto.

“Nel corso della seduta consiliare – si legge ancora nella missiva – nessuno ha potuto sconfessare, nel merito, un lavoro che per la prima volta ci ha visti coesi a salvaguardia della centralità che la scuola deve assumere nel governo calabrese. Come già anticipato, procederemo da subito, a costituire dei tavoli di lavoro decentrati con la rappresentanza di tutte le componenti affinché le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria vengano supportate nella predisposizione di piani coerenti con le linee guide approvate. Sarà mia premura – scrive infine la vice presidente Princi – accertarmi che, come con voi concordato, ogni piano provinciale prima di essere trasmesso alla Regione per i relativi adempimenti di competenza, venga condiviso con le organizzazioni sindacali”.

Princi rivolge, inoltre, un particolare ringraziamento alla Consigliera Straface e tutti i componenti della Terza commissione, al dipartimento regionale all’istruzione, alla dirigente generale Maria Francesca Gatto e alla dirigente di settore Anna Perani, per il prezioso lavoro svolto.