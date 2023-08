“Anziano disabile e malato in carcere da Natale”, la storia che fa discutere: “chiedo la scarcerazione”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene “sul dramma e sulla grande ingiustizia che si sta, in silenzio, consumando nel carcere di Palermo”, chiedendo, con un appello, pubblicato oggi su La Verità , “l’immediata liberazione, o in alternativa quantomeno i domiciliari, per un povero uomo di 86 anni, disabile, malato e su una sedia a rotelle in cella all’Ucciardone dal Natale dello scorso anno per scontare una pena di 6 anni. L’anziano uomo, gravemente infermo, sino al momento della condanna era incensurato”.

“La vicenda è stata resa nota nei giorni scorsi dall’Agenzia AGI, che ha raccolto la testimonianza del Garante dei detenuti del comune di Palermo, Pino Apprendi, il quale è andato in carcere a incontrare il recluso. Corbelli, impegnato a denunciare il “dramma delle carceri”, chiede se sia “un atto di giustizia giustamente tenere in una cella quel poveruomo in quelle condizioni drammatiche di salute: ha l’ulcera perforata, non può camminare, è su una sedia a rotelle, per viene aiutato dai compagni di cella”.

“Ho sempre avuto il massimo rispetto per la magistratura – aggiunge – e continuerò ad averlo. Ma chiedo: è una Giustizia Giusta quella che mette in carcere un anziano uomo 86enne, invalido e su una sedia a rotelle e lascia invece impuniti, in libertà e nemmeno indagati, i responsabili di crimini orrendi contro un popolo inerme? Per questo chiediamo di liberare subito questo poveretto e perseguire chi, con leggi liberticide e repressive, ha provocato dolore e morte in migliaia di famiglie”, conclude.