Anna Bruscaglin, la 44enne ritrovata senza vita nel catanzarese: il cordoglio sui social

Si infittisce il mistero della 44enne ritrovata senza vita ieri per le strade del catanzarese, a Squillace. La vittima è Anna Bruscaglin, nota fotografa calabrese, dedita soprattutto agli eventi musical. Sgomento e preoccupazione da parte di quanti la conoscevano: la professionista rientrava da una festa con amici e, improvvisamente, si è accasciata a terra per non risvegliarsi più. Resta un giallo, almeno per ora, la causa del decesso: il medico legale infatti, sta effettuando le procedure del caso che potranno, si spera, accertare quanto accaduto all’alba di ferragosto. Al momento resta plausibile la pista del malore, ma non si esclude di battere altre strade che possano portare alla verità.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Anna: i social la ricordano per la sua voglia di vivere e per il suo talento che l’aveva fatta apprezzare dentro e fuori la Calabria. “Continua a Sorridere Anna perché quando sorridi sei ancora più bella. Ricordo ancora il primo giorno che ci siamo conosciute in prima elementare, una bimba timida e dolcissima, così sensibile da doverla proteggere. Un grande affetto il nostro fin da bambine e che ci dimostravamo ad ogni nostro incontro. I tuoi bellissimi occhi profondi raccontavano il mondo, quel mondo che sentivi il bisogno di fotografare dando eternità agli attimi. E così, come in una fotografia, il tempo ha catturato per sempre la tua bellezza, una bellezza che sbocciava soprattutto dal tuo animo profondo, così bello da doverlo rendere eterno”, si legge in un commovente messaggio in ricordo della fotografa.