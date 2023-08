Agosto, tempo di vacanze e autostrade intasate: le regole da seguire per viaggiare in sicurezza

StrettoWeb

“Il periodo estivo è solitamente sinonimo di partenze in massa verso le destinazioni vacanziere. Strade e autostrade si popolano di viaggiatori alla ricerca di nuove avventure, paesaggi da scoprire, relax e divertimento. Ma il viaggio non è solo una questione di destinazione; è un’esperienza in sé e per sé, che deve essere goduta in tutta sicurezza. In questo contesto, la sicurezza stradale diventa un tema cruciale da affrontare”.

“Prima di mettersi in viaggio, è fondamentale assicurarsi che il veicolo utilizzato sia in condizioni ottimali. Controllare l’efficienza di freni, pneumatici, luci, cinture di sicurezza e airbag può fare la differenza tra un viaggio tranquillo e un incidente. Inoltre, è importante pianificare il viaggio in anticipo. Studiare l’itinerario e programmare le soste per riposare o per fare un pasto può ridurre notevolmente il rischio di incidenti. La stanchezza e la distrazione sono tra le principali cause degli incidenti stradali. Pertanto, è fondamentale fare delle pause regolari e, se possibile, alternarsi alla guida”.

“Un altro elemento da tenere in considerazione è il rispetto delle norme del codice della strada. Superare i limiti di velocità o ignorare le segnalazioni stradali non solo mette a rischio la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada. Inoltre, l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida deve essere evitato a tutti i costi. Infine, non dimenticatevi di mettere in valigia il buon senso. Un atteggiamento prudente e rispettoso nei confronti degli altri utenti della strada è essenziale per garantire un viaggio sicuro e piacevole per tutti. Ricordate che la strada è un bene comune e che la responsabilità di ognuno contribuisce alla sicurezza di tutti”.

“Le vacanze estive sono un periodo di relax e divertimento. Tuttavia, per assicurarsi che rimangano tali, è fondamentale prestare la dovuta attenzione alla sicurezza stradale. Un viaggio sicuro è il primo passo per una vacanza indimenticabile. Quindi, prima di partire, ricordatevi di controllare il veicolo, pianificare il viaggio, rispettare le norme del codice della strada e guidare con prudenza. Buon viaggio e buone vacanze”.

Così in una nota Giuseppe Martorano, Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, invita alla prudenza in vista delle vacanze estive.