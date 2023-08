Aggressione al Primo Cittadino di Carolei, Succurro: “un episodio grave di ingiustificabile violenza”

StrettoWeb

“A Francesco Iannucci esprimo piena solidarietà e la massima vicinanza personale, della Provincia di Cosenza e di ANCI Calabria per la vile aggressione subita, unitamente a un forte senso di rammarico per un episodio grave di ingiustificabile violenza che dimostra ancora una volta la solitudine dei sindaci nell’affrontare quotidianamente il disagio economico e sociale presente nelle proprie comunità”. A dichiararlo è il Presidente della Provincia di Cosenza e di ANCI Calabria Rosaria Succurro, che stigmatizza il grave episodio quale atto di violenza gratuita perpetrato ai danni del Primo Cittadino di Carolei, incolpevole bersaglio di un clima incandescente creato nel Paese ad opera di personaggi che soffiano sul fuoco delle difficoltà dei cittadini per creare un clima di intimidazioni e violenze.

“Da Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di ANCI Calabria conosco e comprendo i problemi e le preoccupazioni dei nostri cittadini – ha aggiunto il Presidente Succurro – e sono impegnata ogni giorno, insieme ai colleghi sindaci del territorio, per mitigarne gli effetti. Tuttavia nulla giustifica simili comportamenti violenti e auspico che analoghe azioni deplorevoli non debbano più accadere”.

Rosaria Succurro si è quindi detta convinta che “quanto accaduto rafforzerà la costanza e la rispettabilità con cui il Sindaco Iannucci ha da sempre interpretato il ruolo istituzionale a cui i suoi cittadini lo hanno chiamato, continuando a lavorare a favore e nell’interesse della propria comunità con forza e dedizione”.