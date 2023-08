Aggressione a Cosenza: ruba il casco con camera GoPro a un giovane sul monopattino

StrettoWeb

Disavventura per un giovane cosentino in centro cittadino: il ragazzo, a bordo di un monopattino e munito di casco con telecamera GoPro, è stato aggredito da un malvivente che, dopo averlo strattonato dal mezzo, gli ha violentemente slacciato il caschetto rubandolo. Quest’ultimo è quindi scappato a bordo della sua macchina ma la fuga ha avuto durata breve: la Squadra Volante della Questura di Cosenza ha identificato e denunciato in stato di libertà il responsabile per il reato di rapina. Il casco è stato restituito al suo legittimo proprietario.