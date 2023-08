Acr Messina, termina il ritiro in Sila: ora qualche giorno di riposo, poi la ripresa

StrettoWeb

“Alle 14,30 mister Modica ha dato lo sciogliete le righe al gruppo di calciatori in ritiro in Sila dallo scorso 23 luglio. Questa mattina i ragazzi hanno sostenuto un allenamento di resistenza e scatti lungo il lago Ampollino”. Così in una nota l’Acr Messina comunica che il ritiro in Sila è terminato.

“Mister Giacomo Modica ha concesso un po’ di riposo ai calciatori, che torneranno a Messina il 16 per proseguire la preparazione pre campionato all’Ambiente Stadium di Bisconte. Il primo allenamento si terrà il 16 pomeriggio”.