Acr Messina, 13 reti al Kaggi nell’allenamento congiunto: sugli scudi sempre Emmausso

13 reti al Kaggi. Questo il numero di gol con cui l’Acr Messina ha regolato la squadra avversaria nel pomeriggio al Marullo di Bisconte. Ancora una volta, come in occasione dell’ultimo allenamento congiunto, sugli scudi Emmausso, autore di 4 reti. Poi tripletta di Iannone e una rete a testa per Darini, Salvo, Cavallo, Frisenna, Luciani più un’autorete.