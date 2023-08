Un’oasi di divertimento: all’AcquaPark di Corigliano-Rossano arriva il talento di LDA

StrettoWeb

Odissea 2000 resta tante cose belle insieme. È un’oasi di relax e divertimento. È una visione dell’estate. È uno stimolo a scambiarsi sorrisi ed anche a non considerarsi andati e superati. È una prova di spirito e un tuffo di entusiasmo. È bellezza della natura ed è anche un quadro di Monet, se si prova a guardare i paesaggi attraverso fontane, spruzzi, gocce e zampilli. È poi una grande squadra, tosta, egregiamente diretta e che funziona come un orologio svizzero nel regalare felicità a quanti salgono a bordo; a tutti, ma soprattutto alle migliaia e migliaia di bambini di tutte le età che considerano quell’alcova sulfurea tra Ionio e Sila, la loro vera Odissea. L’Acquapark dei record continua ad essere tutto ciò. E da circa un trentennio resta anche uno dei più potenti motori di marketing territoriale di questa terra.

Così sarà anche soprattutto a Ferragosto, con la scelta confermata di proporre un menù identitario e distintivo, espressione della migliore biodiversità marinara ed agroalimentare calabrese. Tra pescato locale o sapori della campagna, qualunque sia la preferenza, il menù è a filiera corta. Un motivo in più per staccare da tutti gli stress accumulati e concedersi una pausa esperienziale e di gusto.

Perché l’identità disintossica: sono due le opzioni del Ristorante Symposium, all’interno del Parco. Il menù a base di pesce prevede come primo le chicche di patate con gambero dello jonio al profumo di limone della piana di Sibari, a Km0; come secondo la frittura di alici (evviva le alici!) e gamberetti oppure il baccalà in crosta con peperone crusco. Il contorno, caldo o freddo, è a scelta. Coppa di frutta. Sono inclusi una bibita analcolica e un panino. Ambrosia è il nome del menù a base di carne che propone i fusilli alla calabrese con salsiccia dolce, il cosciotto al forno di maialino nero (evviva il maialino nero calabrese!) o altra carne a scelta, le patate silane con la cipolla rossa di Tropea

Domenica 20 agosto arriva LDA

Classe 2003, tra i partecipanti delle passate edizioni del Talent di Mediaset condotto da Maria De Filippi, esperienza che gli ha fatto guadagnare un disco di platino per il brano Quello che fa male, LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, è figlio d’arte. Suo padre è, infatti, Gigi d’Alessio, anche lui qualche anno fa tra gli ospiti memorabili dell’Odissea 2000. A condurre l’evento sarà Alfio, speaker e conduttore di Radio Kiss Kiss tutti in giorni in diretta dall’Acquapark dei record fino all’ultimo week end di agosto.

Eventi ed ospiti fino a fine settembre

A bordo della nave di Ulisse, sono saliti già la vincitrice della 22esima edizione di Amici di Maria de Filippi Angelina Mango, Wax, allievo della stessa scuola che non ha saputo resistere ad una discesa dagli scivoli, Alfa, il giovane rapper e cantautore genovese, autore di uno dei pezzi più cantati di questa estate 2023. Si sono concessi una giornata di piena relax e divertimento anche la coreografa e ballerina Veronica Peparini, insegnante di danza moderna, contemporanea e hip-hop al talent show Amici di Maria De Filippi e Francesco Paolantoni che dopo lo spettacolo Ancora?! portato in scena all’Anfiteatro Maria De Rosis si è concesso una pausa dalla tournée in giro per le piazze e le agorà all’aperto di tutta Italia.

Si può scegliere come acquistare il ticket all’AcquaPark aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino all’11 settembre. Il biglietto è ridotto per bambini alti fino a 140 cm, per gli accompagnatori di persone con disabilità motoria non autosufficienti, militari e forze dell’ordine, disabili non motori; gratuito per bambini fino a cm 105 di altezza, ultrasettantenni (serve documento), disabili motori non autosufficienti.